Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 8-го тура

Сборная Украины во Львове сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины.
В понедельник и вторник, 11-12 октября, будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
Сборная Украины 12 октября будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на "Арене Львов". Начало - в 21:45.
Ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков. Попасть на игру смогут не все желающие, а только те, кто имеет с собой документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не больше чем за 72 часа до начала мероприятия.
Накануне "сине-желтые" одержали первую победу в текущей квалификации на мундиаль. Подопечные Александра Петракова на выезде одолели команду Финляндии со счетом 2:1.
После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6, матч в запасе), Финляндия (5, матч в запасе) и Казахстан (3).
Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях также против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия будет принимать Францию.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Понедельник, 11 октября
|19:00
|Группа H
|КИПР
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Группа E
|БЕЛАРУСЬ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ЭСТОНИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЛАТВИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|НОРВЕГИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|НИДЕРЛАНДЫ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|РОССИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|ХОРВАТИЯ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|РУМЫНИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|Вторник, 12 октября
|17:00
|Группа D
|КАЗАХСТАН
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|СЕРБИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Группа A
|ПОРТУГАЛИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Группа B
|КОСОВО
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ШВЕЦИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ЛИТВА
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|БОЛГАРИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|УКРАИНА
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Группа F
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ИЗРАИЛЬ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Группа F
|ДАНИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|САН-МАРИНО
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа I
|АЛБАНИЯ
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|Группа I
|АНГЛИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.