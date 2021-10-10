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Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 8-го тура

Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 8-го тура

Associated Press

Сборная Украины во Львове сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины.

В понедельник и вторник, 11-12 октября, будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 12 октября будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на "Арене Львов". Начало - в 21:45.

Ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков. Попасть на игру смогут не все желающие, а только те, кто имеет с собой документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не больше чем за 72 часа до начала мероприятия.

Накануне "сине-желтые" одержали первую победу в текущей квалификации на мундиаль. Подопечные Александра Петракова на выезде одолели команду Финляндии со счетом 2:1.

После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6, матч в запасе), Финляндия (5, матч в запасе) и Казахстан (3).

Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях также против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия будет принимать Францию.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Понедельник, 11 октября
19:00 Группа H КИПР   МАЛЬТА _:_
21:45 Группа E БЕЛАРУСЬ   ЧЕХИЯ _:_
21:45 Группа E ЭСТОНИЯ   УЭЛЬС _:_
21:45 Группа G ЛАТВИЯ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Группа G НОРВЕГИЯ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 Группа G НИДЕРЛАНДЫ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ   РОССИЯ _:_
21:45 Группа H ХОРВАТИЯ   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 Группа J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 Группа J РУМЫНИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
           
Вторник, 12 октября
17:00 Группа D КАЗАХСТАН   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 Группа A СЕРБИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Группа A ПОРТУГАЛИЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 Группа B КОСОВО   ГРУЗИЯ _:_
21:45 Группа B ШВЕЦИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 Группа C ЛИТВА   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 Группа C БОЛГАРИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа D УКРАИНА   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Группа F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа F ИЗРАИЛЬ   МОЛДОВА _:_
21:45 Группа F ДАНИЯ   АВСТРИЯ _:_
21:45 Группа I САН-МАРИНО   АНДОРРА _:_
21:45 Группа I АЛБАНИЯ   ПОЛЬША _:_
21:45 Группа I АНГЛИЯ   ВЕНГРИЯ _:_
           
  • Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
  • Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.
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