Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 8-го тура

Сборная Украины во Львове сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины.

В понедельник и вторник, 11-12 октября, будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 12 октября будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Поединок состоится на "Арене Львов". Начало - в 21:45.

Ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков. Попасть на игру смогут не все желающие, а только те, кто имеет с собой документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не больше чем за 72 часа до начала мероприятия.

Накануне "сине-желтые" одержали первую победу в текущей квалификации на мундиаль. Подопечные Александра Петракова на выезде одолели команду Финляндии со счетом 2:1.

После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6, матч в запасе), Финляндия (5, матч в запасе) и Казахстан (3).

Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях также против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия будет принимать Францию.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ Понедельник, 11 октября 19:00 Группа H КИПР МАЛЬТА _:_ 21:45 Группа E БЕЛАРУСЬ ЧЕХИЯ _:_ 21:45 Группа E ЭСТОНИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 Группа G ЛАТВИЯ ТУРЦИЯ _:_ 21:45 Группа G НОРВЕГИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 Группа G НИДЕРЛАНДЫ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Группа H СЛОВЕНИЯ РОССИЯ _:_ 21:45 Группа H ХОРВАТИЯ СЛОВАКИЯ _:_ 21:45 Группа J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 Группа J РУМЫНИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ Вторник, 12 октября 17:00 Группа D КАЗАХСТАН ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 Группа A СЕРБИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Группа A ПОРТУГАЛИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Группа B КОСОВО ГРУЗИЯ _:_ 21:45 Группа B ШВЕЦИЯ ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 Группа C ЛИТВА ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 Группа C БОЛГАРИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа D УКРАИНА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Группа F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа F ИЗРАИЛЬ МОЛДОВА _:_ 21:45 Группа F ДАНИЯ АВСТРИЯ _:_ 21:45 Группа I САН-МАРИНО АНДОРРА _:_ 21:45 Группа I АЛБАНИЯ ПОЛЬША _:_ 21:45 Группа I АНГЛИЯ ВЕНГРИЯ _:_

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

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