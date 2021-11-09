Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 9-го тура

Сборная Украины пропускает предпоследний тур, пока ее соперники в группе играют друг с другом.

В четверг, пятницу и субботу, 11-13 ноября, состоятся матчи предпоследнего, 9-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины не принимает участия в поединках этого тура. Вынужденную паузу "сине-желтые" заполнят контрольным спаррингом с Болгарией, который состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе.

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает вторую ступеньку группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже поетрял все шансы выйти на мундиаль.

Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия примет Францию.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ Четверг, 11 ноября 19:00 Группа A АЗЕРБАЙДЖАН ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 19:00 Группа B ГРУЗИЯ ШВЕЦИЯ _:_ 19:00 Группа H РОССИЯ КИПР _:_ 19:00 Группа J АРМЕНИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 21:45 Группа A ИРЛАНДИЯ ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 Группа B ГРЕЦИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 Группа H МАЛЬТА ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 Группа H СЛОВАКИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ 21:45 Группа J РУМЫНИЯ ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа J ГЕРМАНИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ Пятниця, 12 ноября 19:00 Группа F МОЛДОВА ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ ЛИТВА _:_ 21:45 Группа C ИТАЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 Группа F ДАНИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 Группа F АВСТРИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа I АНДОРРА ПОЛЬША _:_ 21:45 Группа I ВЕНГРИЯ САН-МАРИНО _:_ 21:45 Группа I АНГЛИЯ АЛБАНИЯ _:_ Суббота, 13 ноября 16:00 Группа D БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ФИНЛЯНДИЯ _:_ 19:00 Группа G НОРВЕГИЯ ЛАТВИЯ _:_ 19:00 Группа G ТУРЦИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 Группа D ФРАНЦИЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Группа E УЭЛЬС БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 Группа E БЕЛЬГИЯ ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

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