Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 9-го тура

Сборная Украины пропускает предпоследний тур, пока ее соперники в группе играют друг с другом.
В четверг, пятницу и субботу, 11-13 ноября, состоятся матчи предпоследнего, 9-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
Сборная Украины не принимает участия в поединках этого тура. Вынужденную паузу "сине-желтые" заполнят контрольным спаррингом с Болгарией, который состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе.
После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает вторую ступеньку группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже поетрял все шансы выйти на мундиаль.
Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия примет Францию.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Четверг, 11 ноября
|19:00
|Группа A
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|19:00
|Группа B
|ГРУЗИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|19:00
|Группа H
|РОССИЯ
|КИПР
|_:_
|19:00
|Группа J
|АРМЕНИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ИРЛАНДИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|МАЛЬТА
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|Группа H
|СЛОВАКИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|РУМЫНИЯ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа J
|ГЕРМАНИЯ
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|Пятниця, 12 ноября
|19:00
|Группа F
|МОЛДОВА
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Группа C
|ИТАЛИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ДАНИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Группа I
|АНДОРРА
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|Группа I
|ВЕНГРИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Группа I
|АНГЛИЯ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|Суббота, 13 ноября
|16:00
|Группа D
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|19:00
|Группа G
|НОРВЕГИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|19:00
|Группа G
|ТУРЦИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Группа D
|ФРАНЦИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Группа E
|УЭЛЬС
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|Группа E
|БЕЛЬГИЯ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.