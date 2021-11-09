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Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 9-го тура

Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 9-го тура

Сборная Украины пропускает предпоследний тур, пока ее соперники в группе играют друг с другом.

В четверг, пятницу и субботу, 11-13 ноября, состоятся матчи предпоследнего, 9-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины не принимает участия в поединках этого тура. Вынужденную паузу "сине-желтые" заполнят контрольным спаррингом с Болгарией, который состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе.

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает вторую ступеньку группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже поетрял все шансы выйти на мундиаль.

Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия примет Францию.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Четверг, 11 ноября
19:00 Группа A АЗЕРБАЙДЖАН   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
19:00 Группа B ГРУЗИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
19:00 Группа H РОССИЯ   КИПР _:_
19:00 Группа J АРМЕНИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
21:45 Группа A ИРЛАНДИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 Группа B ГРЕЦИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 Группа H МАЛЬТА   ХОРВАТИЯ _:_
21:45 Группа H СЛОВАКИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
21:45 Группа J РУМЫНИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа J ГЕРМАНИЯ   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
           
Пятниця, 12 ноября
19:00 Группа F МОЛДОВА   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Группа C ИТАЛИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 Группа F ДАНИЯ   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа I АНДОРРА   ПОЛЬША _:_
21:45 Группа I ВЕНГРИЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 Группа I АНГЛИЯ   АЛБАНИЯ _:_
           
Суббота, 13 ноября
16:00 Группа D БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   ФИНЛЯНДИЯ _:_
19:00 Группа G НОРВЕГИЯ   ЛАТВИЯ _:_
19:00 Группа G ТУРЦИЯ   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 Группа D ФРАНЦИЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Группа E УЭЛЬС   БЕЛАРУСЬ _:_
21:45 Группа E БЕЛЬГИЯ   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
           
  • Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
  • Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.
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