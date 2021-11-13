Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей заключительного тура

Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей заключительного тура

Associated Press

Сборная Украины проведет решающий поединок против команды Боснии и Герцеговины.

В воскресенье, понедельник и вторник, 14-16 ноября, состоятся матчи последнего, 10-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Смотрите также: ЧМ-2022: кто уже вышел в финальный турнир

Сборная Украины сыграет завершающий поединок группового этапа отбора на мундиаль 16 ноября. Соперником подопечных Александра Петракова будет команда Боснии и Герцеговины. Игра состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотрите также: Отбор на ЧМ-2022: кто сыграет в стыковых матчах

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже потерял все шансы выйти на мундиаль.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Воскресенье, 14 ноября
16:00 Группа H МАЛЬТА   СЛОВАКИЯ _:_
16:00 Группа H СЛОВЕНИЯ   КИПР _:_
16:00 Группа H ХОРВАТИЯ   РОССИЯ _:_
19:00 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   РУМЫНИЯ _:_
19:00 Группа J АРМЕНИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
19:00 Группа J СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа A ЛЮКСЕМБУРГ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа A ПОРТУГАЛИЯ   СЕРБИЯ _:_
21:45 Группа B ГРЕЦИЯ   КОСОВО _:_
21:45 Группа B ИСПАНИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
           
Понедельник, 15 ноября
21:45 Группа C СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 Группа C ШВЕЙЦАРИЯ   БОЛГАРИЯ _:_
21:45 Группа F ИЗРАИЛЬ   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 Группа F ШОТЛАНДИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 Группа F АВСТРИЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 Группа I САН-МАРИНО   АНГЛИЯ _:_
21:45 Группа I АЛБАНИЯ   АНДОРРА _:_
21:45 Группа I ПОЛЬША   ВЕНГРИЯ _:_
           
Вторник, 16 ноября
21:45 Группа D ФИНЛЯНДИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 Группа D БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   УКРАИНА _:_
21:45 Группа E УЭЛЬС   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 Группа E ЧЕХИЯ   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 Группа G ГИБРАЛТАР   ЛАТВИЯ _:_
21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ   ТУРЦИЯ _:_
21:45 Группа G НИДЕРЛАНДЫ   НОРВЕГИЯ _:_
           
  • Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
  • Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.
Следующая публикация