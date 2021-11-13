Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей заключительного тура

Сборная Украины проведет решающий поединок против команды Боснии и Герцеговины.

В воскресенье, понедельник и вторник, 14-16 ноября, состоятся матчи последнего, 10-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Смотрите также: ЧМ-2022: кто уже вышел в финальный турнир

Сборная Украины сыграет завершающий поединок группового этапа отбора на мундиаль 16 ноября. Соперником подопечных Александра Петракова будет команда Боснии и Герцеговины. Игра состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотрите также: Отбор на ЧМ-2022: кто сыграет в стыковых матчах

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже потерял все шансы выйти на мундиаль.

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку