Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей заключительного тура

Сборная Украины проведет решающий поединок против команды Боснии и Герцеговины.
В воскресенье, понедельник и вторник, 14-16 ноября, состоятся матчи последнего, 10-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
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Сборная Украины сыграет завершающий поединок группового этапа отбора на мундиаль 16 ноября. Соперником подопечных Александра Петракова будет команда Боснии и Герцеговины. Игра состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже потерял все шансы выйти на мундиаль.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЧС-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Воскресенье, 14 ноября
|16:00
|Группа H
|МАЛЬТА
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|16:00
|Группа H
|СЛОВЕНИЯ
|КИПР
|_:_
|16:00
|Группа H
|ХОРВАТИЯ
|РОССИЯ
|_:_
|19:00
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|РУМЫНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа J
|АРМЕНИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|19:00
|Группа J
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ПОРТУГАЛИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|Группа B
|ГРЕЦИЯ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Группа B
|ИСПАНИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|Понедельник, 15 ноября
|21:45
|Группа C
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ШВЕЙЦАРИЯ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ИЗРАИЛЬ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|Группа F
|ШОТЛАНДИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|АВСТРИЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Группа I
|САН-МАРИНО
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|АЛБАНИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Группа I
|ПОЛЬША
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|Вторник, 16 ноября
|21:45
|Группа D
|ФИНЛЯНДИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа D
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|Группа E
|УЭЛЬС
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|Группа E
|ЧЕХИЯ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ГИБРАЛТАР
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|Группа G
|НИДЕРЛАНДЫ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.