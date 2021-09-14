"Эй, Энтони, ты - суперзвезда": Усик на видео затроллил Джошуа перед чемпионской супербитвой

Саша остроумно обратился к своему британскому оппоненту.
Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение к своему будущему сопернику, обладателю титулов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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"Эй, Энтони! Я передаю тебе привет. Ты очень хороший боксер. Ты суперзвезда", - сказал Усик на видео, опубликованном на странице компании Matchroom Boxing в Twitter.
"Hey Anthony!"— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 13, 2021
Superstar @usykaa @anthonyjoshua @TonyBellew #JoshuaUsyk pic.twitter.com/Wvg9qLZuCR
Очевидно, таким образом Усик намекнул Джошуа, что победит его. Ведь перед обращением Александра на видео от Matchroom Boxing был фрагмент пресс-конференции украинца перед боем с Тони Белью в ноябре 2018 года.
Тогда британец назвал Усика звездой и суперзвездой, но украинец открестился от этого звания, поскольку звезды и суперзвезды падают в отличие от него. В итоге Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде, после чего перешел в хэвивейт.
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- Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.
- Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Ранее ТСН Проспорт писал, что известный промоутер назвал условие победы Усика над Джошуа.