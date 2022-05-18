"Ежедневно платит огромную цену": футболисты национальной команды призвали поддержать вступление Украины в ЕС (видео)

Футболисты сборной Украины по футболу обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию.

Представители команды Александра Петракова, которые готовятся к решающим матчам отбора на ЧМ-2022, подчеркнули, что Украина заслуживает быть в Европейском союзе.

Соответствующее видеообращение появилось на YouTube-канале УАФ.

Участие в нем приняли Сергей Сидорчук, Андрей Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко и Георгий Бущан.

"Европейский союз – это о ценностях. Свобода, демократия, защита прав человека. Украина ежедневно платит огромную цену, защищая эти ценности. Украина защищает свое европейское будущее. Украина защищает Европу. Украина должна быть в Европейском союзе. Украина – это Европа", — отметили футболисты.

Напомним, что Консультативная миссия Евросоюза в Украине (КМЕС) вернулась в штаб-квартиру в Киеве.