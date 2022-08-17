"Ежедневно я молюсь об Украине, о народе": Ломаченко прибыл в США и призвал остановить войну

34-летний боксер, недавно прибывший в США для подготовки к следующему бою, заявил, что каждый день молится, чтобы война завершилась.

Слова Ломаченко цитирует BoxingScene.

"Ежедневно я молюсь за Украину, за народ. Молюсь, чтобы остановить войну. Когда я вернулся в Украину, думаю, это был второй день войны, ваше сознание меняется, потому что вы видите другую жизнь. Никто не мог понять, что произошло в тот день. Это очень плохо. Плохо для всего мира", — сказал Ломаченко.

Добавим, Ломаченко до сих пор до этого публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Недавно он выложил две части видео интервью с митрополитом УПЦ МП, из-за чего нарвался на критику со стороны пользователей в Instagram.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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