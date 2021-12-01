"Факт": Роналду поддержал фаната, назвавшего Месси недостойным "Золотого мяча"

Португалец согласился с тем, что у него украли награду.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. " Золотой мяч " по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

Впрочем, не все оказались согласны с таким решением авторитетного журнала. На фан-странице Криштиану Роналду в Instagram его поклонник написал, что именно португалец достоин этой награды.

"Криштиану Роналду в этом году: Кубок Италии, Суперкубок Италии, лучший бомбардир Евро, лучший бомбардир чемпионата Италии, лучший бомбардир Ювентуса в сезоне 2020/2021, второй в сезоне 2021/2022.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по количеству официальных голов, стал лучшим бомбардиром в истории всех сборных, лучшим бомбардиром и лучшим помощником в истории Евро. 43 гола в год, 6 голов в 5 играх в этой Лиге чемпионов, все решающие, и, независимо от возраста, поразивший мир парень. Однако они ставят этого парня на 6-е место... Вы действительно думаете, что те 5 ребят сделали больше его за год?

Он мог бы спокойно бороться за эту награду с Левандовски, который в индивидуальном плане был невероятным, и у Баварии был лучший сезон, чем Ювентус, но на уровне национальных команд Роналду выглядел лучше.

А кому достался приз? Что касается Месси, который только выигрывал Кубок Испании с Барселоной, он не забивал голы в ворота Реала с тех пор, как Криштиану ушел, исчезает в главных играх сезона, выиграл Кубок Америки, который должен быть каждые четыре года, но проводится практически каждый год. Он не забил ни в финале, ни в полуфинале. И у него был слабый сезон по ПСЖ индивидуально.

Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть безупречен на 300 процентов. С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, и они всегда найдут способ предоставить ему услугу и вручить приз. Воровство. Грязь. Стыд. Просто грустно. Кто-то, у кого хватает интеллекта, знает, кто действительно заслуживает Золотого мяча. Обретать награды, не зарабатывая, — ложное счастье, без гордости", — было написано в посте.

instagram.com/cr7.o_lendario/

Сам Роналду прокомментировал этот пост. "Факт", – лаконично написал форвард.

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