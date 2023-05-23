Фактически пролетели мимо Лиги чемпионов: "Ювентус" лишили 10 очков в Серии А за финансовые махинации

Туринский клуб опустился со второго на седьмое место в чемпионате Италии.

Апелляционный суд FIGC снял с "Ювентуса" 10 очков в турнирной таблице чемпионата Италии по делу о финансовых махинациях.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Италии.

Отметим, что "бьянконери" уже во второй раз лишили очков в текущем сезоне. Ранее "Старую синьору" наказали снятием 15 очков в турнирной таблице Серии А, но после рассмотрения апелляции "Ювентусу" отменили санкции.

После снятия 10 очков "Ювентус" опустился со второй на седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, сведя к минимуму свои шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В понедельник вечером, 22 мая, подопечные Массимилиано Аллегри еще и сенсационно уступили "Эмполи" (4:1) в выездном матче 36-го тура итальянской Серии А.

Таким образом, за два тура до завершения сезона "Ювентус" отстает от зоны Лиги чемпионов на пять очков. В свою очередь, "Милан" поднялся на четвертое место, а "Лацио" досрочно гарантировал себе выход в ЛЧ на следующий сезон.

Напомним, ранее также были применены санкции к экс-руководителям "бьянконери", причастным к махинациям. Бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи получил отстранение на 2,5 года, экс-президент Андреа Аньелли и экс-гендиректор Маурицио Арривабене – на 2 года, тогдашний спортдиректор Федерико Черубини – на год и 4 месяца, а бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев.

В конце ноября прошлого года руководство "Ювентуса" покинуло свои должности в полном составе после обвинений в финансовом мошенничестве. Туринский клуб подозревали в завышении сумм трансферов и махинациях с зарплатами игроков.

К слову, "Ювентус" из-за коррупционного скандала 2006 года уже переводился в низший дивизион – Серию B. Тогда туринский клуб также лишили выигранных в сезонах 2004/05 и 2005/06 "скудетто".

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