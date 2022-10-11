Фанат "Динамо" погиб на войне с российскими оккупантами

Активный болельщик киевского "Динамо" Максим Яловцов погиб на войне с Россией.

Трагическим известием поделился официальный сайт "бело-синих".

"Война с рашистскими захватчиками уносит жизни лучших сыновей и дочерей Украины… Защищая целостность и независимость нашей родины на фронте, погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов. Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин - таким его навсегда запомнят друзья и собратья. "Динамо" разделяет эту непоправимую потерю и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима. Вечная память и слава герою Украины! Герои не умирают!", - говорится в сообщении.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие наши спортсмены с оружием в руках встали на защиту своей родины. К сожалению, некоторые из них уже встретили свою смерть в боях с оккупантами.

Ранее сообщалось, что украинский боксер погиб, защищая родину от российских оккупантов.

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