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Фанат "Динамо" погиб, защищая Украину от рашистов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
708
Время на прочтение
1 мин
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Фанат "Динамо" погиб, защищая Украину от рашистов

Фото: ФК Динамо Киев

Алексей Рубцов отдал жизнь на войне с российскими оккупантами.

Еще одна потеря всколыхнула футбольную семью киевского "Динамо". На фронте погиб преданный болельщик "бело-синих" Алексей Рубцов.

Печальным известием поделился официальный сайт столичного клуба.

Отмечается, что Рубцов встретил свою смерть во время выполнения боевой задачи.

С начала полномасштабного российского вторжения Алексей встал на защиту родины от оккупантов.

"Он воспитывал двоих детей, был офицером и досконально знал военное дело. Также занимался спортом, безгранично любил футбол и, в частности, киевское "Динамо". Всегда посещал матчи "бело-синих" на разных стадионах не только Украины, но и мира. Светлая память Герою!", — говорится в сообщении "Динамо".

Напомним, что это уже не первая потеря для динамовского сообщества. Ранее стало известно, что на войне с Россией погиб болельщик киевского "Динамо" Максим Яловцов.

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Дата публикации
Просмотры
708
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