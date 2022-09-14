Фанат "Карпат" погиб, защищая Украину от российских оккупантов

На войне с российскими захватчиками положил жизнь активный болельщик львовских "Карпат" Андрей Балай.
Полномасштабная война с российскими оккупантами унесла жизнь еще одного преданного защитника Украины. В боях с рашистами погиб болельщик львовских "Карпат" Андрей Балай.
Об этом сообщил официальный сайт львовского клуба.
Балай погиб, выполняя боевые задания под Попасной. 26-летний воин получил тяжелое минометное ранение и был эвакуирован. Однако здание, куда его доставили, снова обстреляли россияне.
Еще 25 февраля 2022 года Андрей пошел в военкомат и через несколько дней отправился защищать родину на луганское направление.
Ранее сообщалось, что 28-летний украинский боксер погиб в боях с российскими оккупантами в Донецкой области.
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