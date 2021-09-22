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Фанат мастурбировал на трибунах во время матча Чемпионата Франции: может загреметь в тюрьму

Фанат мастурбировал на трибунах во время матча Чемпионата Франции: может загреметь в тюрьму

Фанаты устроили беспорядки на матче "Ланс" — "Лилль", фото — twitter.com/ActuL1_

Поединок между "Лиллем" и "Лансом" запомнился не только массовой дракой на стадионе.

Полиция задержала болельщика "Лилля" за мастурбацию на стадионе во время матча шестого тура Чемпионата Франции с "Лансом".

Как сообщает La Voix du Nord, мужчина попал в объективы камер, когда пытался утолить свое половое влечение на трибуне перед болельщиками команды соперника.

Теперь ему грозит лишение свободы на один год и штраф в размере 15 тысяч евро.

Стоит отметить, что это далеко не единственный скандальный инцидент, который случился в этом матче. В перерыве болельщики "Ланса" выбежали на поле, ворвались в сектор фанатов "Лилля" и устроили с ними драку. Стюарды не справились с таким большим количеством нарушителей, поэтому в наведение порядка на стадионе вынуждена была вмешаться полиция.

Поединок пришлось приостановить. Матч был возобновлен только через полчаса после запланированного старта второго тайма.

  • В итоге "Ланс" победил "Лилль" со счетом 1:0, единственный мяч на 74-й минуте забил Пшемыслав Франковский.
  • "Ланс" выдал отличный старт в чемпионате и занимает третье место после шести сыгранных поединков. "Лилль", который является действующим чемпионом страны, провалил стартовые туры и идет на 15-м месте в таблице Лиги 1.

Как писал ТСН Проспорт, ранее во Франции приняли жесткое решение по игре между "Ниццей" и "Марселем", которая завершилась диким побоищем.

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