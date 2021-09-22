Фанат мастурбировал на трибунах во время матча Чемпионата Франции: может загреметь в тюрьму

Фанат мастурбировал на трибунах во время матча Чемпионата Франции: может загреметь в тюрьму

Поединок между "Лиллем" и "Лансом" запомнился не только массовой дракой на стадионе.

Полиция задержала болельщика "Лилля" за мастурбацию на стадионе во время матча шестого тура Чемпионата Франции с "Лансом".

Как сообщает La Voix du Nord, мужчина попал в объективы камер, когда пытался утолить свое половое влечение на трибуне перед болельщиками команды соперника.

Теперь ему грозит лишение свободы на один год и штраф в размере 15 тысяч евро.

Derby Lens-Lille: un supporter lillois va être poursuivi pour exhibition sexuelle https://t.co/uvw6T96mIM pic.twitter.com/teP1Qf5GBi — La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 21, 2021

Стоит отметить, что это далеко не единственный скандальный инцидент, который случился в этом матче. В перерыве болельщики "Ланса" выбежали на поле, ворвались в сектор фанатов "Лилля" и устроили с ними драку. Стюарды не справились с таким большим количеством нарушителей, поэтому в наведение порядка на стадионе вынуждена была вмешаться полиция.

Поединок пришлось приостановить. Матч был возобновлен только через полчаса после запланированного старта второго тайма.

Crazy Scenes in France ⚔️



A group of Lens fans went to confront Lille fans at half-time.



What's happening in the French # Ligue1 ? #RCLLOSC pic.twitter.com/sXI9wJSWF3 — Philip Alimo (@alimo_philip) September 18, 2021

В итоге "Ланс" победил "Лилль" со счетом 1:0, единственный мяч на 74-й минуте забил Пшемыслав Франковский.

"Ланс" выдал отличный старт в чемпионате и занимает третье место после шести сыгранных поединков. "Лилль", который является действующим чемпионом страны, провалил стартовые туры и идет на 15-м месте в таблице Лиги 1.

Как писал ТСН Проспорт, ранее во Франции приняли жесткое решение по игре между "Ниццей" и "Марселем", которая завершилась диким побоищем.

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