Фанат толкнул игрока: матч команды украинца в чемпионате Франции прекратили досрочно (видео)

"Бордо" Даниила Игнатенко может получить техническое поражение и лишиться шансов выйти в элитный дивизион.

Скандалом завершился матч между "Бордо" украинского полузащитника Даниила Игнатенко и "Родезом" в последнем туре французской Лиги 2.

На 22-й минуте встречи команда 26-летнего украинца, который вышел на поединок в стартовом составе, пропустила гол. Автор забитого мяча Люка Буадес начал бурно праздновать взятие ворот вместе с одноклубниками.

Это разозлило одного из болельщиков "Бордо". Он выскочил на поле и оттолкнул футболиста "Родеза" – тот упал на газон. Рефери принял решение приостановить матч, а затем вообще досрочно его закончил.

После поединка арбитр Николя Ранвилль объяснил, что у Буадеса было подозрение на сотрясение мозга, поэтому он согласно протоколу и не стал возобновлять игру.

Теперь "Бордо" грозит техническое поражение, которое окончательно поставит крест на надеждах команды повыситься в классе.

Конкуренты клуба Игнатенко – "Гавр" и "Мец" – в заключительном туре одержали победы. Таким образом, "Гавр" (75 очков) стал победителем сезона Лиги 2 и вышел в элитный дивизион.

"Мец" (72 балла) опережает "Бордо" на три пункта – если матч против "Родеза" все же решат доиграть, то команде украинца нужно будет выиграть с разницей в пять мячей, чтобы выйти на второе место и завоевать путевку в Лигу 1.

В этом сезоне Игнатенко провел 37 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, Даниил получил вызов в сборную Украины на июньские матчи отбора Евро-2024.

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