Фанат укусил женщину за грудь во время матча по крикету: курьезное видео

Мужчина отомстил болельщице, которая мешала ему следить за игрой.

Невероятно смешной случай произошел во время матча английской лиги по крикету между командами "Миддлсекс" и "Суррей".

Одна из болельщиц на трибунах оперлась на мужчину и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших на ряд выше.

Мужчина, который в это время пил пиво, был лишен возможности наблюдать за тем, что происходит на поле. Он решил "разрулить" ситуацию и укусил наглую болельщицу за грудь.

Видео инцидента разлетелось по Сети и вдоволь рассмешило пользователей соцсетей.

Ранее ТСН Проспорт писал, что комментатор баскетбольного матча потерял дар речи, когда увидел на трибунах фанатку без бюстгальтера.

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