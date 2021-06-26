Фанат укусил женщину за грудь во время матча по крикету: курьезное видео

Мужчина отомстил болельщице, которая мешала ему следить за игрой.
Невероятно смешной случай произошел во время матча английской лиги по крикету между командами "Миддлсекс" и "Суррей".
Одна из болельщиц на трибунах оперлась на мужчину и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших на ряд выше.
Мужчина, который в это время пил пиво, был лишен возможности наблюдать за тем, что происходит на поле. Он решил "разрулить" ситуацию и укусил наглую болельщицу за грудь.
Видео инцидента разлетелось по Сети и вдоволь рассмешило пользователей соцсетей.
Loves the cricket/tit #Surrey #pope @ShotMate_ @CricketRustling pic.twitter.com/qVlziGZHUg— Jordan Holmes (@ JordanHolmes201) June 25, 2021
Ранее ТСН Проспорт писал, что комментатор баскетбольного матча потерял дар речи, когда увидел на трибунах фанатку без бюстгальтера.