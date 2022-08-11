Фанатам "Динамо" запретили вывесить баннер в матче ЛЧ в поддержку "азовцев", ставших жертвами теракта в Оленовке

Так, фанаты "бело-синих" собирались выразить поддержку пленным украинским бойцам полка "Азов", которые стали жертвами теракта в Оленовке.

По информации Telegram-канала "Ультрас Украины", ультрас намеревались напомнить миру о войне в Украине, однако столкнулись с проблемами.

Поклонники команды Мирчи Луческу подготовили два больших плаката: на одном было написано "Помните об Оленовке", а на другом — "Спасите военнопленных". В результате работники арены австрийской команды отказались пропускать украинцев на матч.

Наверное, правоохранители трактуют такие плакаты как "спорт вне политики". Впрочем, болельщики "Динамо" не растерялись. Не дали вывесить на трибунах гостевого сектора, поэтому украинские фанаты повесили эти два баннера на одном из местных мостов над автодорогой.

"Динамо" после минимальной победы в первой дуэли (1:0) одолело "Штурм" и на выезде (2:1) и, как следствие, прошло в плей-офф отбора самого престижного клубного турнира Европы

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских. В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.