Фанатам сборной Марокко ограничили въезд в Катар на полуфинал ЧМ-2022: что случилось

Не все желающие марокканцы смогут на стадионе болеть за свою сборную в матче против Франции.

Часть болельщиков сборной Марокко не сможет прибыть в Катар и поддержать свою футбольную сборную в полуфинале чемпионата мира-2022 против Франции.

Как сообщает издание Reuters, катарские власти ввели ограничения для фанатов из африканской страны, из-за чего национальная авиакомпания Марокко была вынуждена отменить дополнительные рейсы в Доху.

Ранее марокканская авиакомпания заявляла, что организует 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь болельщикам попасть на полуфинал ЧМ-2022. За день до игры оказалось, что запланировано всего 14 рейсов. Однако из-за решения властей Катара компания выполнила только семь из них – 13 декабря. Остальные семь, запланированные в день матча, 14 декабря, авиакомпании пришлось отменить.

Авиакомпания попросила прощения у фанатов, чьи рейсы были отменены, и вернула им деньги за билеты.

"В связи с последними ограничениями, введенными катарскими властями, Royal Air Maroc с сожалением информирует клиентов об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airway", — говорится в письме, которое компания прислала пассажирам.

Поединок Франция – Марокко состоится 14 декабря на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

Победитель матча Франция — Марокко в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной, которая в другом полуфинале разгромила Хорватию.

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