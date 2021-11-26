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Фанатам "Зари" запретили вывесить патриотический баннер на Стадио Олимпико

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Фанатам "Зари" запретили вывесить патриотический баннер на Стадио Олимпико

twitter.com

Болельщики хотели пронести на матч флаг с надписью "Луганск – это Украина".

Итальянские стюарды запретили вывесить патриотический баннер во время матча Лиги конференций между "Ромой" и "Зарей".

Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос в Twitter.

По его информации, стюарды решили, что выражение "Луганск – это Украина" имеет политический контекст.

Напомним, что поединок завершился разгромным поражением луганского клуба — 4:0, из-за чего "Заря" вслед за "Динамо" и "Шахтером" упустила шансы на еврокубковые выступления весной.

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Ни один из украинских клубов не сыграет весной в еврокубках впервые с сезона 2007/08.

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