Фанатам "Зари" запретили вывесить патриотический баннер на Стадио Олимпико

Болельщики хотели пронести на матч флаг с надписью "Луганск – это Украина".

Итальянские стюарды запретили вывесить патриотический баннер во время матча Лиги конференций между "Ромой" и "Зарей".

Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос в Twitter.

По его информации, стюарды решили, что выражение "Луганск – это Украина" имеет политический контекст.

Как для баннер является — один из них не является баннером, что тендеры не хватит лет! Останній на них был издан подобный баннер от не ввода в действительность emblazoned on 'Luhansk is Ukraine' був deemed 'political'…



Stewards & Police нужен битва обучение мы думаем! pic.twitter.com/kJoTlwA7BQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 25, 2021

Напомним, что поединок завершился разгромным поражением луганского клуба — 4:0, из-за чего "Заря" вслед за "Динамо" и "Шахтером" упустила шансы на еврокубковые выступления весной.

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Ни один из украинских клубов не сыграет весной в еврокубках впервые с сезона 2007/08.