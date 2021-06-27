Фанатка с плакатом устроила массовую аварию на Тур де Франс: девушку уже ищет полиция (видео)

Фанатка с плакатом устроила массовую аварию на Тур де Франс: девушку уже ищет полиция (видео)

Многие гонщики после падения не смогли продолжить гонку.

Массовую аварию во время одного из этапов престижной веломногодневки Тур де Франс устроила фанатка с плакатом.

Девушка спустилась очень близко к трассе, что привело к ужасному инциденту: ее зацепил немец Тони Мартин. После контакта с фанаткой гонщик упал, а через него начали падать остальные участники гонки.

Всего в инциденте пострадал 21 человек. Многие участники аварии не смогли продолжить гонку из-за полученных повреждений.

Девушку, которая спровоцировала массовое падение, объявили в розыск.

Тур де Франс-2021 проходит с 26 июня по 18 июля 2021 года.

Действующим чемпионом веломногодневки является словенец Тадей Погачар.

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