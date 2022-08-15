Фанатку с флагом Украины прогоняли с трибун после жалобы российских теннисисток: позорное видео

Во время матча квалификации турнира WTA 1000 в американском Цинциннате болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны.
Скандальный инцидент произошел на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой. Посмотреть игру пришла женщина, которая была завернута в национальный флаг Украины.
Очевидно, именно это не понравилось теннисисткам страны-агрессора. Во время паузы в поединке судья подошла к фанатке и потребовала от нее покинуть трибуны.
Watching communist @WTA при работе была некоторые …they made her leave for silently protesting Russian Invasion.— Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022
Пользователь Facebook Назли Мамедова, которая, вероятно, была очевидцем событий, утверждает, что именно российские теннисистки пожаловались рефери, что им мешает сине-желтый флаг на трибунах.
This is outrageous! Western & Southern Open today banned exhibition of Russian flag at the games! The girls was...Опубликовано Nazly Mamedova Воскресенье, 14 августа 2022 г.
Отметим, что болельщица не стала выполнять позорную просьбу судьи и продолжила сидеть на трибунах с украинским флагом, выражая таким образом протест против вторжения российской армии в Украину.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира из РФ устроил разборки с болельщиком, который назвал его "лузером".
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