Фанатку с флагом Украины прогоняли с трибун после жалобы российских теннисисток: позорное видео

Во время матча квалификации турнира WTA 1000 в американском Цинциннате болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны.

Скандальный инцидент произошел на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой. Посмотреть игру пришла женщина, которая была завернута в национальный флаг Украины.

Очевидно, именно это не понравилось теннисисткам страны-агрессора. Во время паузы в поединке судья подошла к фанатке и потребовала от нее покинуть трибуны.

Пользователь Facebook Назли Мамедова, которая, вероятно, была очевидцем событий, утверждает, что именно российские теннисистки пожаловались рефери, что им мешает сине-желтый флаг на трибунах.

This is outrageous! Western & Southern Open today banned exhibition of Russian flag at the games! The girls was... Опубликовано Nazly Mamedova Воскресенье, 14 августа 2022 г.

Отметим, что болельщица не стала выполнять позорную просьбу судьи и продолжила сидеть на трибунах с украинским флагом, выражая таким образом протест против вторжения российской армии в Украину.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира из РФ устроил разборки с болельщиком, который назвал его "лузером".

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