Фанаты английского клуба высмеяли величайшую трагедию в истории гранда АПЛ (видео)

Болельщики "Шрусбери Таун" спели крайне оскорбительную песню.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" принимал "Шрусбери Таун" и обыграл соперника со счетом 4:1 .

Однако поединок запомнился не яркой игрой, а ужасающим поступком фанатов команды гостей.

В сети появилось видео, где группа болельщиков "Шрусбери" поет оскорбительную песню о жертвах трагедии в Хиллсборо — ужасном случае 1989 года, когда в результате давки умерло 97 болельщиков "красных", что является одной из самых печальных страниц в истории "Ливерпуля".

Shrewsbury fans singing “Fuck the 96” today in town the horrid rats pic.twitter.com/zvGnFosPiN — JurgensReds (@_JurgensReds) January 9, 2022

"Шрусбери Таун" сделал заявление, в котором осудил фанатов и объявил о начале расследования.

"Футбольный клуб "Шрусбери Таун" возмущен и ошеломлен, увидев и услышав сообщения в социальных сетях о мерзких и оскорбительных песнопениях и поведении очень незначительного меньшинства наших "поклонников". Эти люди ни в одной форме не представляют наш клуб, и мы поддерживаем связь с полицией, чтобы попытаться установить виновных. Если у одного из болельщиков есть какая-то информация, которая может помочь нам сделать это, они могут связаться с клубом конфиденциально, и мы будем использовать эту информацию в рамках нашего расследования с полицией", – говорится в нем.

Вратарь команды из Первой лиги Гарри Бергойн призвал пожизненно закрыть вход на стадион исполнителям оскорбительных высказываний.

"Фанатам "Шрусбери" должно быть стыдно за себя! "Ливерпуль" сегодня проявлял только уважение. Шок! Выгоните их и запретите им посещать игры на всю жизнь!", — написал Бергойн в Twitter.

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