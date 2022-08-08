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Фанаты "Арсенала" придумали для Зинченко персональную песню, а легенда "Ливерпуля" расхвалил украинца

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Фанаты "Арсенала" придумали для Зинченко персональную песню, а легенда "Ливерпуля" расхвалил украинца

Фото: Associated Press

Украинский футболист Александр Зинченко, совсем недавно ставший игроком лондонского "Арсенала", уже получает ряд одобрительных отзывов.

В частности, фанаты "канониров" посвятили Саше персональную песню.

Так, они выполнили уникальные строчки об украинском защитнике во время его официального дебюта в футболке лондонцев, который пришелся на поединок 1-го тура английской Премьер-лиги против "Кристалл-Пэлас".

Отметим, что в этом матче "Арсенал" одержал победу со счетом 2:0, а Зинченко отдал голевой пас во время первого взятия ворот хозяев. Именно после ассиста от игрока сборной Украины фанаты "Арсенала" о нем и спели:

Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)

You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)

You're indestructible (Что ты неистребимый)

Always believe in (Всегда верь)

Zinchenko Ko! (Зинченко!)

Интересно, что игру Зинченко отметил и легендарный защитник "Ливерпуля" – Джейми Каррагер.

"Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он заполняет те же позиции внутри поля, как это было в МанСити. В других случаях он играл очень высоко и широко. В его игре отличный микс. Действительно, игрок сборной Украины может значительно изменить игру Арсенала, учитывая, что он необычный левый защитник", — цитирует слова Каррагера Sky Sports.

  • Зинченко стал лучшим игроком матча 1-го тура АПЛ в составе своей команды по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore;
  • "Арсенал" в следующем туре примет "Лестер". Матч состоится 13 августа;
  • Украинец уже успел выиграть с лондонцами первый трофей.

Напомним, что Зинченко вошел в символическую сборную лучших летних трансферов АПЛ по версиям Sky Sports и ESPN.

Добавим, 25-летний украинец в июле официально перебрался из "Манчестер Сити" в "Арсенал". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Еще 2,3 млн евро предусмотрены бонусами.

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