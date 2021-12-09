Фанаты "Динамо" и "Бенфики" подрались в Лиссабоне перед игрой Лиги чемпионов: 12 человек получили ранения

Ультрас украинского и португальского клубов решил выяснить отношения.
Перед матчем 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между португальской "Бенфикой" и киевским "Динамо" неподалеку от стадиона "Эштадиу Да Луш" в Лиссабоне произошла массовая драка между болельщиками команд.
Несколько десятков радикально настроенных фанатов с обеих сторон начали бросать файеры и перешли в рукопашный бой. Успокаивать нарушителей порядка пришлось португальской полиции.
Видео инцидента попало в Сеть.
UCL. 08.12.2021— HooligansTV (@HooligansTV_eu) December 8, 2021
Street clash before the game между Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv ( Left ) #Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H
Издание observador-pt со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что полиция произвела 17 выстрелов в воздух, чтобы разогнать участников стычки. В результате столкновения задержали 54 человека, 12 фанатов из-за незначительных травм и затрудненного дыхания были доставлены в больницу.
- Поединок в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 2:0.
- "Динамо" с одним баллом завершило выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в своем квартете и вылетело из еврокубков. В плей-офф ЛЧ вышли "Бавария" (18 очков) и "Бенфика" (8 баллов). "Барселона" (7 пунктов) стала третьей и продолжит свой путь в Лиге Европы. Каталонцы впервые за 21 год не вышли из группы Лиги чемпионов.