Фанаты "Динамо" и "Бенфики" подрались в Лиссабоне перед игрой Лиги чемпионов: 12 человек получили ранения

Фанаты "Динамо" и "Бенфики" подрались в Лиссабоне перед игрой Лиги чемпионов: 12 человек получили ранения

Ультрас украинского и португальского клубов решил выяснить отношения.

Перед матчем 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между португальской "Бенфикой" и киевским "Динамо" неподалеку от стадиона "Эштадиу Да Луш" в Лиссабоне произошла массовая драка между болельщиками команд.

Несколько десятков радикально настроенных фанатов с обеих сторон начали бросать файеры и перешли в рукопашный бой. Успокаивать нарушителей порядка пришлось португальской полиции.

Видео инцидента попало в Сеть.

Издание observador-pt со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что полиция произвела 17 выстрелов в воздух, чтобы разогнать участников стычки. В результате столкновения задержали 54 человека, 12 фанатов из-за незначительных травм и затрудненного дыхания были доставлены в больницу.