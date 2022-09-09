Фанаты "Фенербахче" одели на матч с "Динамо" в Лиге Европы маски с изображением Путина: фото

Поклонники турецкого "Фенербахче" решили во второй раз отличиться позорным поступком в домашнем противостоянии с киевским "Динамо" в еврокубковом поединке.

Фанаты стамбульцев массово надели маски с изображением российского диктатора Владимира Путина. Отметим, что этот инцидент произошел перед игрой 1-го тура групповой стадии Лиги Европы с "бело-синими".

Вашему вниманию соответствующие фотографии.

Примечательно, что это не первая провокация со стороны фанатов "Фенербахче". Так, во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо", который состоялся 27-го июля и завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1, турецкие болельщики начали скандировать имя российского президента Владимира Путина. после того, как киевляне открыли счет. Как следствие, подобные действия турок привели к тому, что послематчевую пресс-конференцию принял решение проигнорировать главный тренер столичного коллектива — Мирча Луческу.

Президент турецкой команды Али Коч отказался приносить извинения Украине за тот инцидент. Тогда УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за это поведение их фанатов на 50 тысяч евро. Также клуб наказали частичным закрытием трибун, но пока условно — с испытательным сроком на два года.