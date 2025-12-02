- Дата публикации
Фанаты французского клуба напали на футболистов и избили их – что стало причиной
Болельщики "Ниццы" решили устроить расправу над игроками из-за неудовлетворительных результатов команды.
Фанаты французской "Ниццы" напали на футболистов после неудачных выступлений команды.
По информации Foot Mercato, после поражения от "Лорьяна" (1:3) в чемпионате Франции 400 разгневанных болельщиков ждали игроков на тренировочной базе клуба.
Сначала фанаты скандировали в адрес главного тренера Франка Эса: "В отставку!", а затем начали словесно и физически нападать на футболистов. Особенно пострадали нападающие Терем Моффи и Жереми Бога – десятки фанатов били их по щекам, толкали и плевались.
Клуб уже выступил с официальным заявлением, в котором осудил действия болельщиков.
"Клуб понимает разочарование, вызванное рядом неудач и выступлений, далеких от его ценностей. Однако произошедшие во время этой встречи инциденты являются неприемлемыми. Несколько членов клуба подверглись нападению. "Ницца" выражает им полную поддержку и решительнее всего осуждает эти действия", – заявили в клубе.
Сейчас "Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции и идет последней в основном раунде Лиги Европы, не набрав за пять матчей ни одного очка. Клуб потерпел шесть поражений подряд во всех турнирах.
