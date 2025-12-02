Фанаты французского клуба напали на футболистов и избили их – что стало причиной

Футболисты "Ниццы" / © Associated Press

Фанаты французской "Ниццы" напали на футболистов после неудачных выступлений команды.

По информации Foot Mercato, после поражения от "Лорьяна" (1:3) в чемпионате Франции 400 разгневанных болельщиков ждали игроков на тренировочной базе клуба.

Сначала фанаты скандировали в адрес главного тренера Франка Эса: "В отставку!", а затем начали словесно и физически нападать на футболистов. Особенно пострадали нападающие Терем Моффи и Жереми Бога – десятки фанатов били их по щекам, толкали и плевались.

Клуб уже выступил с официальным заявлением, в котором осудил действия болельщиков.

"Клуб понимает разочарование, вызванное рядом неудач и выступлений, далеких от его ценностей. Однако произошедшие во время этой встречи инциденты являются неприемлемыми. Несколько членов клуба подверглись нападению. "Ницца" выражает им полную поддержку и решительнее всего осуждает эти действия", – заявили в клубе.

Сейчас "Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции и идет последней в основном раунде Лиги Европы, не набрав за пять матчей ни одного очка. Клуб потерпел шесть поражений подряд во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" установило новый клубный антирекорд, впервые в истории проиграв четыре матча подряд в чемпионате Украины.