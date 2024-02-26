Фанаты хорватского клуба устроили мощный перфоманс в поддержку Украины – яркие фото

Болельщики "Динамо" Загреб красиво поддержали украинцев во время матча 24-го тура чемпионата Хорватии против "Риеки", который состоялся в воскресенье 25 февраля.

Ультрас хорватского клуба подготовили к этому поединку специальный перформанс, посвященный второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Они развернули на трибунах большой баннер с изображением украинского воина, а над ним разместили слова из песни "Ой, у лузі червона калина": "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан".

Перфоманс фанатов "Динамо" Загреб в поддержку Украины / Фото: BAD BLUE BOYS\Telegram

Перфоманс фанатов "Динамо" Загреб в поддержку Украины / Фото: BAD BLUE BOYS\Telegram

Кроме того, во время матча на стадионе собирали пожертвования в сине-желтые ящики на покупку и ремонт транспортных средств для украинских защитников, а также продавали футболки, все средства от реализации которых будут направлены на помощь Украине.

К слову, поединок завершился победой загребского клуба со счетом 1:0.

Сейчас "Динамо" Загреб (47 очков) занимает третье место в чемпионате Хорватии, на три балла отставая от лидера "Риеки", но имея матч в запасе.

Напомним, ранее фанаты загребского "Динамо" поддержали пленных защитников "Азовстали" и скандировали лозунг "Слава Украине!"

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