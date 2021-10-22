Фанаты итальянского гранда выдвинули ультиматум своим футболистам после позорного поражения в Лиге конференций (видео)

Также они отказались от получения футболки капитана команды.

Болельщики римской "Ромы" полностью раскритиковали своих футболистов после матча 3-го тура групповой стадии Лиги конференций против норвежского "Будё-Глимт".

Об этом сообщает CorriereDelloSport.

Отметим, что в этой дуэли подопечные Жозе Моуринью умудрились пропустить сразу шесть голов, на что ответили лишь одним забитым мячом. Как следствие, этот результат ожидаемо не понравился фанатам "волков". Уже после игры они разговаривали с игроками на повышенных тонах и даже выдвинули им ультиматум.

"Это позор. Возвращайтесь домой пешком. После такого унижения единственный способ хоть как-то реабилитироваться перед фанатами и цветами клуба — обыграть Наполи на выходных", — сказали фанаты итальянской "Ромы".

Кроме того, тифози отказались получить футболку капитана команды — Лоренцо Пеллегрини, которую 7-й номер "волков" хотел отдать после финального свистка.

"Мы это делаем не из-за неуважения к тебе, а просто не хотим что-то принимать от игроков, которые унизили клуб", — добавили фанаты.

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX — Emanuel Roşu (@Emishor) October 21 2021

После поражения от норвежцев, "Рома" опустилась на второе место в турнирной таблице группы. В активе римлян осталось шесть очков. Что касается "Будё-Глимт", то они набрали семь баллов и возглавили квартет;

Также здесь выступает и луганская "Заря", которая в другом матче группы одолела на выезде болгарский ЦСКА (София) со счетом 1:0. Коллектив Виктора Скрипника набрал четыре пункта и поднялся на третью позицию.

Добавим, что реабилитироваться "Роме" перед болельщиками в матче с "Наполи" будет не так уж просто. ведь неаполитанцы выиграли все восемь стартовых игр в Серии А. Дуэль "Ромы" и "Наполи" состоится 24 октября в 19:00 по киевскому времени.

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