Фанаты клуба Серии А ворвались в раздевалку и угрожали игрокам, а также тренеру: какая причина

Болельщики итальянской "Болоньи", которая выступает в Серии А, устроили горячие разборки с командой на тренировочной базе.

Как сообщает Corriere dello Sport, 7 октября около полудня 15 представителей ультрас "красно-синих" ворвались в раздевалку на базе клуба и эмоционально выразили недовольство футболистам и главному тренеру Тьяго Мотте.

Причиной таких действий фанатов стали неутешительные результаты команды в этом сезоне. После восьми матчей "Болонья" с 6 очками занимает лишь 17-е место в турнирной таблице на расстоянии одного балла от зоны вылета.

"Мы последний раз приходим с добрыми намерениями. В "Болонье" все не работает так, как в "Специи" (бывшем клубе Мотты - прим.), - приводит источник слова участвовавших в разборках фанатов.

Чтобы дело не дошло до драки, в перепалку пришлось вмешаться нескольким собравшимся. Фанаты также отметили, что могут прибегнуть к бойкоту выездных матчей клуба.

Добавим, что Мотта возглавил "Болонью" после серии неудач на старте сезона, заменив на посту Синишу Михайловича. Однако с новым тренером команда уже потерпела поражение от "Эмполи" (0:1) и "Ювентуса" (3:0).

Следующий матч "Болонья" проведет 8 октября против "Сампдории", которая с 2 очками находится на дне турнирной таблицы Серии А.

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