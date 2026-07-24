Фанаты "Копенгагена" поддержали Украину во время матча с "Полесьем" в отборе Лиги конференций

"Полесье" — "Копенгаген" / facebook.com/fcpolissya

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Болельщики датского "Копенгагена" продемонстрировали поддержку Украине во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против житомирского "Полесья" .

Фанаты "Копенгагена" развернули на трибунах баннер с надписью "Stay strong Ukraine. Fighter nation" ("Оставайся сильной, Украина. Нация бойцов").

Фанаты "Копенгагена" вывесили баннер в поддержку Украины / facebook.com/fcpolissya

Поединок был номинально домашним для "Полесья", но из-за войны с российскими оккупантами проходил в словацком городе Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена".

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После завершения матча главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поблагодарил болельщиков датской команды за поддержку Украины.

"Очень приятно, что у приехавших на матч болельщиков "Копенгагена" был баннер в поддержку Украины. Это очень важно. Еще раз подчеркиваю, что Дания — это наши друзья. Это одна из многих стран, которые нам помогают. И мы хотим через прессу поблагодарить датский народ. Поддержка Украины — это важно для нас", — сказал Ротань.

Матч завершился результативной ничьей (3:3). Ответный поединок состоится в среду, 29 июля, в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Дебрецен" (Венгрия) — "Пюник" (Армения), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

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Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.

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