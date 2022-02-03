Фанаты МЮ могут бесплатно обменять футболки с фамилией игрока, обвиняемого в изнасиловании

Фанаты МЮ могут бесплатно обменять футболки с фамилией игрока, обвиняемого в изнасиловании

Болельщики "красных дьяволов" массово избавляются от формы Мейсона Гринвуда.

"Манчестер Юнайтед" сообщил, что все желающие фанаты команды могут бесплатно обменять приобретенные ранее футболки с номером и фамилией форварда Мейсона Гринвуда, задержанного по подозрению в изнасиловании, избиении и угрозах убийством в адрес своей девушки - модели Герриет Робсон.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Манкунианцы" пошли на такой шаг, учитывая массовое желание болельщиков как можно скорее избавиться от экипировки, связанной с Гринвудом. Еще 31 января манчестерский клуб перестал продавать на своем сайте соответствующую атрибутику. А те, кто купили футболку Майсона раньше, получили возможность обменять ее на форму любого другого игрока.

Напомним, 20-летнего игрока МЮ арестовала полиция в воскресенье, 30 января, после того как его возлюбленная обвинила футболиста в домашнем насилии. В сторис Instagram она опубликовала фотографии с многочисленными следами побоев, а также аудиозапись, на которой ее принуждают к сексу.

Позже Робсон удалила скандальные публикации из своего Instagram, но это уже не спасло Гринвуда от проблем.

МЮ на неопределенный срок отстранил нападающего от игр и тренировок. Также с подозреваемым отказались сотрудничать спонсоры, а компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22.

В среду, 2 февраля, Гринвуд был освобожден под залог на время проведения дальнейшего расследования.

Гринвуд является воспитанником "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 6 голов и одна результативная передача.

В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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