Фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы

Болельщики ПАОКа вывесили российский флаг во время матча с "Динамо" / Telegram-канал Puzh on Tour

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Болельщики греческого ПАОКа вывесили российский флаг во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против киевского "Динамо" .

Поединок был номинально домашним для киевлян, но из-за войны с российскими оккупантами проходил в польском Люблине на стадионе "Арена Люблин".

В конце матча фанаты греческого клуба развернули в своем секторе на трибунах российский флаг.

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Это повлекло за собой негативную реакцию украинских болельщиков, которые кричали и жестикулировали в сторону греческих трибун. Позже произошли столкновения с представителями охраны стадиона — к украинцам был применен газ.

Владельцем ПАОКа является российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди, который избирался в Госдуму страны-террориста и является сторонником кремлевского диктатора Владимира Путина. Часть ультрас греческого клуба также ранее отмечалась пророссийскими проявлениями.

После завершения матча главный тренер "Динамо" Игорь Костюк назвал действия фанатов ПАОКа "сознательной провокацией".

"Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они намеренно принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение. Повторюсь: считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания — разрушаются дома, гибнут наши мирные жители. Очень неприятная ситуация.

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Спасибо Вооруженным силам Украины за то, что защищают нас и дают возможность играть в футбол и представлять страну на международной арене", — цитирует Костюка официальный сайт "Динамо".

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок также прокомментировал провокации от болельщиков ПАОКа.

"Будут провокации, конечно. И даже сейчас они спровоцировали нас. Мы уже бежали к их фанатам, но игроки ПАОКа нас успокаивали. Они понимают, что у нас в стране война. Я говорю: "Что ваши болельщики делают?" и подошли к фанатам. Но я тоже так думаю, что в Греции будет много такого", — цитирует Пихаленка официальный сайт "бело-синих".

Матч завершился поражением "Динамо" со счетом 2:3. Ответный поединок состоится в четверг, 30 июля, на стадионе "Тумба" в греческих Салониках. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

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Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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