Фанаты польского клуба во время тренировки жестко избили экс-тренера "Динамо" Хацкевича – СМИ

Источник сообщает, что болельщики ворвались на базу клуба и напали на белорусского специалиста.

Главный тренер польского клуба второго дивизиона "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич стал жертвой нападения хулиганов.

Как сообщает издание Meczyki.pl, 3 апреля фанаты ворвались на тренировку команды и напали на белорусского тренера. Хацкевич получил удар по лицу и несколько ударов ногами.

Также источник отмечает, что в ближайшее время 50-летний специалист покинет клуб.

Под его руководством "Заглембе" демонстрирует провальные результаты в этом сезоне. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши. Отрыв от места вне зоны вылета составляет 12 очков.

В то же время, агент белорусского специалиста Вадим Шаблий опроверг информацию, что его клиента избили польские фанаты.

По его словам, были только попытки и угрозы в его адрес, но до рукоприкладства не дошло. Он также рассказал, что Хацкевич сам собирается подать в отставку.

"Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть "Заглембе", потому что в команде бардак", – сказал Шаблий в комментарии "Украинский футбол".

Сам Хацкевича уже также прокомментировал информацию о скандальных действиях польских болельщиков.

"Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, желавших агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков.

Мои игроки показали единство. Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею отворачиваться, умею давать удар. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно было произойти", – цитирует Хацкевича польский журналист Петр Слонка на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что перед последним матчем Хацкевич запер своих игроков в раздевалке и сказал им выбирать собственную тактику и стиль игры на матч 25-го тура второго дивизиона Польши против "Катовице". В итоге поединок завершился разгромным поражением "Заглембе" со счетом 0:4.

Хацкевич возглавил "Заглембе" в середине января 2024 года. С тех пор команда набрала всего 2 очка в 6 матчах.

Напомним, с 2017 по 2019 год Хацкевич возглавлял киевское "Динамо". Во главе "бело-синих" белорус выиграл два Суперкубка Украины.

Читайте также:

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

"Ювентус" разобрался с "Лацио" в первом матче полуфинала Кубка Италии (видео)

Остановились в шаге от финала: "Бенфика" с Трубиным вылетела из Кубка Португалии (видео)