Фанаты "Порту" напали на испанских комментаторов во время матча Лиги чемпионов

Фанаты "Порту" напали на испанских комментаторов во время матча Лиги чемпионов

Болельщики ворвались в комментаторскую на стадионе "Драгау".

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 "Порту" на своем поле принимал "Атлетико" и потерпел поражение — 1:3.

В конце этого поединка произошел неприятный инцидент. Когда игроки мадридского клуба забили третий гол, фанаты "Порту" ворвались в комментаторскую кабину на стадионе "Драгау" и напали на испанских комментаторов Movistar Хосе Санчеса, Альваро Бенито и Густаво Лопеса.

В эфир попали слова комментаторов, пытавшихся успокоить фанатов и вызвать охрану, сообщает Marca.

"На нас нападают четыре человека, четыре расстроенных и возмущенных человека", — говорил во время нападения Санчес

После случившегося каждый из комментаторов заявил, что никогда раньше в своей работе не сталкивался с подобным.

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