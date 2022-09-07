Фанаты РБ "Лейпциг" с украинским баннером призвали к миру и свободе в матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов: фото

Ультрас немецкого клуба РБ "Лейпциг" выразили поддержку Украине в поединке 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Так, фанаты "быков" вывесили баннер на украинском, на котором призывали к миру и свободе.

"Вместе к миру, свобода для Украины", – было написано на плакате, который зрители растянули перед началом встречи.

Фото: ua.tribuna

Отметим, что дуэль РБ "Лейпциг" – "Шахтер" завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского коллектива.

В другом матче этой группы действующий обладатель трофея мадридский "Реал" на выезде разбил шотландский "Селтик" со счетом 3:0;

В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Селтик", а РБ "Лейпциг" на выезде сыграет против "Реала". Оба эти игры состоятся в среду, 14 сентября.

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