Фанаты самого титулованного клуба Чемпионата Франции забросали своих футболистов файерами: видео настоящего хаоса

Болельщики "Сент-Этьенна" устроили настоящий ад своим игрокам после матча за право остаться в элите французского футбола против "Осера".
Так, в Чемпионате Франции определился обладатель последней путевки в Лигу 1 сезона 2022/23. За место в высшем дивизионе внутреннего первенства в стыковых матчах сражались "Сент-Этьенн" и "Осер".
Обе игры с участием этих команд завершились результативными ничьими с одинаковым счетом 1:1. Судьбу выхода в элиту французского футбола должна была решить серия пенальти, где точнее были игроки "Осера" (4:5).
Впрочем, самое интересное произошло после последнего удара "с отметки", когда фанаты "Сент-Этьенна" выбежали на газон родного стадиона и начали атаковать своих игроков. Разъяренные неудачей своих любимцев болельщики стали забрасывать файерами трибуны и полицейских, пытавшихся остановить хаос.
Envahissement du terrain au stade Geoffroy-Guichard. #ASSE #ASSEAJA pic.twitter.com/N7pX2NVrhj— Adrien Blettery (@AdBlettery) May 29, 2022
Grosse colère des supporters després le coup de sifflet final. L'ASSE есть в L2 #ASSE #ASSEAJA— Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022
©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR
Правоохранители вынуждены были применить против нарушителей слезоточивый газ. В конце концов полиция смогла остановить безумие и вывести болельщиков с поля. Французской пожарной службе пришлось тушить пожары, устроившие фанатами, которые поджигали сидения на трибунах.
- "Сент-Этьенн" является самым титулованным клубом Лиги 1. На его счету десять побед во внутреннем первенстве;
- По итогам сезона 2021/22 "зеленые" заняли 18-е место в Чемпионате Франции. "Осер", в свою очередь, финишировал третьим в Лиге 2;
- "Сент-Этьенн" выступал в элите французского футбола последние 18 лет, а "Осера" здесь не было последние десять лет.