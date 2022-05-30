Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фанаты самого титулованного клуба Чемпионата Франции забросали своих футболистов файерами: видео настоящего хаоса

Дата публикации
Просмотры
924
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фанаты самого титулованного клуба Чемпионата Франции забросали своих футболистов файерами: видео настоящего хаоса

Фото: Associated Press

Болельщики "Сент-Этьенна" устроили настоящий ад своим игрокам после матча за право остаться в элите французского футбола против "Осера".

Так, в Чемпионате Франции определился обладатель последней путевки в Лигу 1 сезона 2022/23. За место в высшем дивизионе внутреннего первенства в стыковых матчах сражались "Сент-Этьенн" и "Осер".

Обе игры с участием этих команд завершились результативными ничьими с одинаковым счетом 1:1. Судьбу выхода в элиту французского футбола должна была решить серия пенальти, где точнее были игроки "Осера" (4:5).

Впрочем, самое интересное произошло после последнего удара "с отметки", когда фанаты "Сент-Этьенна" выбежали на газон родного стадиона и начали атаковать своих игроков. Разъяренные неудачей своих любимцев болельщики стали забрасывать файерами трибуны и полицейских, пытавшихся остановить хаос.

Правоохранители вынуждены были применить против нарушителей слезоточивый газ. В конце концов полиция смогла остановить безумие и вывести болельщиков с поля. Французской пожарной службе пришлось тушить пожары, устроившие фанатами, которые поджигали сидения на трибунах.

  • "Сент-Этьенн" является самым титулованным клубом Лиги 1. На его счету десять побед во внутреннем первенстве;
  • По итогам сезона 2021/22 "зеленые" заняли 18-е место в Чемпионате Франции. "Осер", в свою очередь, финишировал третьим в Лиге 2;
  • "Сент-Этьенн" выступал в элите французского футбола последние 18 лет, а "Осера" здесь не было последние десять лет.
Следующая публикация