Фанаты самого титулованного клуба Чемпионата Франции забросали своих футболистов файерами: видео настоящего хаоса

Болельщики "Сент-Этьенна" устроили настоящий ад своим игрокам после матча за право остаться в элите французского футбола против "Осера".

Так, в Чемпионате Франции определился обладатель последней путевки в Лигу 1 сезона 2022/23. За место в высшем дивизионе внутреннего первенства в стыковых матчах сражались "Сент-Этьенн" и "Осер".

Обе игры с участием этих команд завершились результативными ничьими с одинаковым счетом 1:1. Судьбу выхода в элиту французского футбола должна была решить серия пенальти, где точнее были игроки "Осера" (4:5).

Впрочем, самое интересное произошло после последнего удара "с отметки", когда фанаты "Сент-Этьенна" выбежали на газон родного стадиона и начали атаковать своих игроков. Разъяренные неудачей своих любимцев болельщики стали забрасывать файерами трибуны и полицейских, пытавшихся остановить хаос.

Grosse colère des supporters després le coup de sifflet final. L'ASSE есть в L2 #ASSE #ASSEAJA

©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022

Правоохранители вынуждены были применить против нарушителей слезоточивый газ. В конце концов полиция смогла остановить безумие и вывести болельщиков с поля. Французской пожарной службе пришлось тушить пожары, устроившие фанатами, которые поджигали сидения на трибунах.