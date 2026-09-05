Фанаты саудовского клуба освистали футболиста сборной Украины после разгромной победы

Артем Бондаренко / facebook.com/alahlifc1937

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Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко, который в конце августа на правах аренды перешел из донецкого "Шахтера" в "Аль-Ахли", стал жертвой травли со стороны фанатов саудовского клуба.

Накануне команда украинца дома разгромно победила "Аль-Рияд" (5:0) в матче чемпионата Саудовской Аравии. Бондаренко вышел в стартовом составе, провел на поле 62 минуты и заработал пенальти.

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Несмотря на это, болельщики "Аль-Ахли" освистывали 26-летнего украинца и выкрикивали: "Artem out!" ("Долой Артема!").

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Видео с трибун демонстрируют, что Бондаренко воспринял хейт от фанатов близко к сердцу и выглядел подавленным. Одноклубники поддерживали украинца и призывали болельщиков прекратить освистование.

После матча вице-капитан "Аль-Ахли" Рожер Ибаньес раскритиковал болельщиков за их поведение.

"Мы боремся на поле за каждый мяч, в каждом единоборстве, и все боремся вместе. Но когда болельщики не на нашей стороне, это нам не помогает. Я всегда говорил, что они — наш 12-й игрок, но сегодня они были против нас. Мы всегда призываем их поддерживать нас и оставаться с нами", — сказал он.

Другой игрок команды, Айвен Тоуни, также вступился за Бондаренко, хотя непосредственно не назвал его имени.

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"Для нас важно, чтобы болельщики были вместе с нами. Мне кажется, что они освистывают конкретного игрока, и я этого не понимаю — этот игрок ничего плохого не сделал, он здесь и является частью нашей семьи", — отметил он.

На пресс-конференции главный тренер "Аль-Ахли" Марино Пушич, который в прошлом возглавлял "Шахтер", также вступился за Бондаренко, отвечая на провокационные вопросы журналистов.

– У Артема Бондаренко нет качеств, которые приносят пользу команде. Зачем вы взяли его в команду, если он плохой?

– Это ваше мнение.

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– Общественность сегодня четко выразила свое мнение по поводу Бондаренко после того, как украинца освистывали болельщики. Что вы думаете об этом?

– Честно говоря, меня расстроило то, что сегодня произошло. Две недели назад футболиста встречали очень тепло, а сегодня его освистывали. Мы одна команда и должны объединиться и поддерживать друг друга, — сказал Пушич.

Сейчас "Аль-Ахли" занимает седьмое место в чемпионате Саудовской Аравии, имея 9 очков после пяти сыгранных матчей.

Накануне "Аль-Ахли" объявил об отставке спортивного директора клуба Руи Педру. Португальского функционера решили уволить из-за того, что местные болельщики очень недовольны трансферной кампанией.

Напомним, Бондаренко перешел в "Аль-Ахли" на правах аренды до 30 июня 2027 года с возможностью выкупа прав на футболиста на постоянной основе.

Трансфер Бондаренко вызвал недовольство среди фанатов "Аль-Ахли". По их мнению, украинец не отвечает требованиям клуба, а возможная сумма выкупа хавбека значительно завышена — ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Шахтер" может получить за игрока 19 миллионов евро.

Саудовский журналист Халид аз-Захрани сообщал, что "Аль-Ахли" рассматривает возможность разорвать арендное соглашение с украинцем или исключить его из заявки команды на чемпионат страны.

Бондаренко является воспитанником академии "Шахтера". Он провел в составе донецкой команды 169 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 29 результативных передач.

Вместе с "горняками" Бондаренко четырежды становился чемпионом Украины, дважды поднимал над головой Кубок страны и один раз выигрывал Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов.

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