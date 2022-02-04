Фанаты сборной Украины громко спели "Путин - х*йло!" во время матча футзального Евро против России

Болельщики горячо поддерживают украинскую команду в Амстердаме.
Во время полуфинального поединка сборной Украины по футзалу с командой России на Чемпионате Европы-2022 болельщики громко спели хит "Путин - х*йло!".
В ответ на это организаторы призвали украинских болельщиков "прекратить петь песни неспортивного характера".
Поддержать "сине-желтых" в Нидерланды, где собственно и проходит континентальное первенство по футзалу, приехало много фанатов. Они горячо гонят подопечных Александра Косенко вперед, также скандируя: "Украина, Украина", "Слава Україні! Героям слава".
Заметим, что припевку "Путин-х*йло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.
- Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начался в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени.
- В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.
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