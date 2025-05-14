Фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины (фото)

Фанаты "Шахтера" сожгли на трибунах флаги России и "ДНР" / © champion.com.ua

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Болельщики донецкого "Шахтера" сожгли флаги России и так называемой "ДНР" во время финального матча Кубка Украины против киевского "Динамо".

Поединок состоялся 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. В конце основного времени встречи фанаты "горняков" демонстративно сожгли флаги РФ и "ДНР", сообщает champion.com.ua.

Фанаты "Шахтера" сожгли на трибунах флаги России и "ДНР" / © champion.com.ua

Фанаты "Шахтера" сожгли на трибунах флаги России и "ДНР" / © champion.com.ua

Фанаты "Шахтера" сожгли на трибунах флаги России и "ДНР" / © champion.com.ua

Отметим, что "Шахтер" одолел "Динамо" в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

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Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по числу побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

Напомним, в прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.