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Фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины (фото)
Это произошло на трибунах стадиона в Житомире.
Болельщики донецкого "Шахтера" сожгли флаги России и так называемой "ДНР" во время финального матча Кубка Украины против киевского "Динамо".
Поединок состоялся 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. В конце основного времени встречи фанаты "горняков" демонстративно сожгли флаги РФ и "ДНР", сообщает champion.com.ua.
Отметим, что "Шахтер" одолел "Динамо" в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.
Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по числу побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.
Напомним, в прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.