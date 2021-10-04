Фанаты "Шахтера" вывесили оскорбительный баннер в адрес Луческу: фото

Они все еще не могут смириться с тем, что он возглавил принципиального соперника.

Фанаты донецкого "Шахтера" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги против "Динамо" вывесили оскорбительный баннер в адрес главного тренера киевлян — Мирчи Луческу.

Так, поклонники "горняков" назвали румынского специалиста "Луческу — Иуда Искариот". Отметим, что Иуда Искариот — в христианстве один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Он предал Иисуса, выдав первосвященникам за 30 сребреников.

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Похоже, часть фанатов донецкого клуба все еще не может смириться с тем, что Луческу возглавил принципиального соперника. 76-летний румын в течение 12 лет (с 2004 по 2016) был наставником именно "Шахтера". В 2020 году он возглавил "бело-синих".

Встреча "Динамо" и "Шахтера" завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0 ;

; После десяти туров в активе "горняков" 23 очка и вторая позиция в турнирной таблице УПЛ. От лидера, которым является "Динамо", дончане отстают на три балла

Следующий матч "Шахтер" проведет против "Зари" (15 октября), а уже через четыре дня встретится с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал дуэль с "Динамо".

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