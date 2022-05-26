Фанаты соперника "сине-желтых" учат гимн Украины, чтобы исполнить его на матче отбора ЧМ-2022

Фанаты соперника "сине-желтых" учат гимн Украины, чтобы исполнить его на матче отбора ЧМ-2022

Шотландские болельщики собираются поддержать Украину на матче квалификации ЧМ-2022, который состоится в среду, 1 июня.

Фанаты сборной Шотландии исполнят национальный гимн Украины.

Об этом сообщает STV-TV.

Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет издавать фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток.

Также текст гимна будет размещен в социальных сетях приложения, включая его перевод.

Фото: Duolingo

"Футбол объединяет людей, особенно чемпионат мира, но мы все знаем, что этот матч имеет еще большее значение. За ним будут наблюдать в мире.‎

Мы хотим, чтобы все болельщики Шотландии и все футбольные фанаты проявили свою солидарность в песне и показали, что они единственные с Украиной", – сказал менеджер Duolingо Колин Воткинс.

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плейоф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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