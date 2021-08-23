Фанаты сорвали матч Чемпионата Франции: устроили дикое побоище с футболистами на поле (видео)

Поединок "Ницца" - "Марсель" был остановлен досрочно.

Громким скандалом завершился матч третьего тура элитного дивизиона Чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем". Во втором тайме поединок был остановлен из-за массовой драки с участием игроков и болельщиков.

Во время встречи фанаты хозяев с трибун бросали в игроков гостей различные предметы. На 75-й минуте они бутылкой попали в звездного полузащитника "Марселя" Димитри Пайе, который в ответ бросил ее обратно в сторону трибун.

После этого фанаты выбежали на поле и набросились на футболистов "Марселя". На поле вспыхнула массовая драка. Игроки "Ниццы" также присоединились к потасовке: часть из них пыталась утихомирить фанатов, часть - тоже набросилась на футболистов "Марселя".

Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b -. (@Gexmsvivi) August 22, 2021

Арбитр остановил поединок и увел команды в раздевалку. Через час после конфликта рефери хотел вывести команды на поле для продолжения матча, однако футболисты "Марселя" отказались доигрывать поединок. Теперь им грозит техническое поражение. По состоянию на 75-ю минуту "Ницца" вела в счете 1:0.

Отметим, что игроки "Марселя" серьезно пострадали в результате драки с фанатами. У Луана Переса Петрони и Маттео Гендузи оказались расцарапаны шеи, а у Димитри Пайе огромный синяк на спине.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

"Судья был на нашей стороне, он подтвердил нам, что безопасность не была гарантирована. Его решение состояло в том, чтобы отказаться от продолжения матча, но Федерация футбола Франции настояла на продолжении игры. Это неприемлемо для нас", - заявил президент "Марселя" Пабло Лонгория после матча.

Ранее ТСН Проспорт писал, что матч по гольфу завершился сумасшедшей дракой с использованием флажка.

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