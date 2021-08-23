Фанаты сорвали матч Чемпионата Франции: устроили дикое побоище с футболистами на поле (видео)

Поединок "Ницца" - "Марсель" был остановлен досрочно.
Громким скандалом завершился матч третьего тура элитного дивизиона Чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем". Во втором тайме поединок был остановлен из-за массовой драки с участием игроков и болельщиков.
Во время встречи фанаты хозяев с трибун бросали в игроков гостей различные предметы. На 75-й минуте они бутылкой попали в звездного полузащитника "Марселя" Димитри Пайе, который в ответ бросил ее обратно в сторону трибун.
| Here's what happened to Payet.— Fútbol Total © (@FutbolTotalCF) August 22, 2021
Can understand why the Marseille players are upset ... #Payet #OGCNOM #OM # Ligue1 pic.twitter.com/OxyaTdcyWV
После этого фанаты выбежали на поле и набросились на футболистов "Марселя". На поле вспыхнула массовая драка. Игроки "Ниццы" также присоединились к потасовке: часть из них пыталась утихомирить фанатов, часть - тоже набросилась на футболистов "Марселя".
Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b-. (@Gexmsvivi) August 22, 2021
August 22, 2021
Арбитр остановил поединок и увел команды в раздевалку. Через час после конфликта рефери хотел вывести команды на поле для продолжения матча, однако футболисты "Марселя" отказались доигрывать поединок. Теперь им грозит техническое поражение. По состоянию на 75-ю минуту "Ницца" вела в счете 1:0.
Отметим, что игроки "Марселя" серьезно пострадали в результате драки с фанатами. У Луана Переса Петрони и Маттео Гендузи оказались расцарапаны шеи, а у Димитри Пайе огромный синяк на спине.
Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
"Судья был на нашей стороне, он подтвердил нам, что безопасность не была гарантирована. Его решение состояло в том, чтобы отказаться от продолжения матча, но Федерация футбола Франции настояла на продолжении игры. Это неприемлемо для нас", - заявил президент "Марселя" Пабло Лонгория после матча.
Ранее ТСН Проспорт писал, что матч по гольфу завершился сумасшедшей дракой с использованием флажка.