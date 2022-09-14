Фанаты триумфатора ЛЕ демонстрировали нацистские жесты на матче Лиги чемпионов (видео)

Группа болельщиков "Айнтрахта" на матче группового этапа Лиги чемпионов против "Марселя" очутилась в эпицентре скандала.

Во вторник, 13 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Марсель" принимал "Айнтрахт".

Матч запомнился скандалом. Ряд фанатов немецкого клуба устроил провокации еще до начала поединка.

Ультрас "орлов" демонстрировали из своего сектора фанам французского коллектива непристойные жесты, крушили изгородь и даже прибегли к нацистскому поздравлению.

Представители "Айнтрахта" официально раскритиковали действия этих людей.

"Айнтрахт" Франкфурт выступает за толерантность и разнообразие и занимает четкую позицию против расизма, антисемитизма и дискриминации. Клуб четко дистанцируется от одиночного инцидента перед матчем Лиги чемпионов "Марсель" – "Айнтрахт", когда был продемонстрирован жест, который можно было понять как нацистское поздравление. Антисемитские идеи резко контрастируют с однозначными и непреклонными ценностями клуба.

Человек, который был на видео, сообщил о себе представителям фан-движения "Айнтрахта" во время первого тайма и категорически опроверг обвинения в антисемитских намерениях. "Айнтрахт" подробно изучит эту ситуацию и версию этого лица", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что фанаты "Фенербахче" одели маски с изображением Путина на матч с "Динамо" в Лиге Европы.

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