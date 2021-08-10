Фанаты устроили Месси безумный прием в Париже: Лео отблагодарил надписью на футболке (видео)

Вскоре аргентинец станет игроком ПСЖ.
Болельщики ПСЖ грандиозно встретили бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси в столице Франции. Аргентинский нападающий прибыл, чтобы завершить свой переход в стан парижан.
В аэропорту Париж-Ле-Бурже футболиста встретили сотни болельщиков. Они устроили Лео громкие овации и выкрикивали его фамилию.
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MESSI! MESSI! MESSI!— Goal (@goal) August 10, 2021
The atmosphere in Paris right now
@LeMechenoua pic.twitter.com/wfUCixjO6c
MESSI OWNS THE STREETS OF PARIS. pic.twitter.com/TTf0trJUeV— Galu (@PSGalu) August 10, 2021
34-летний форвард помахал фанатам рукой, стоя у открытого окна в футболке с надписью "Это Париж".
Welcome to Paris, Lionel Messi.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2021
( @ FCBW_A7 ) pic.twitter.com/3qgJ3chmt6
Презентация Месси в роли игрока ПСЖ запланирована на 11 августа на стадионе "Парк де Пренс".
Ранее сообщалось, что Месси подпишет соглашение с парижанами на два года с возможностью продления еще на год. В столице Франции 34-летний аргентинец будет зарабатывать 35 миллионов евро в год плюс бонусы.
30 июня 2021 года истек срок действия контракта Месси с "Барселоной". Каталонский клуб не смог подписать новый контракт с Лео из-за финансовых правил Ла Лиги. На прощальной пресс-конференции Месси расплакался.
- Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступал с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.
- С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".
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Ранее ТСН Проспорт сообщал, что для презентации Месси парижский клуб уже арендовал Эйфелеву башню.