Фанаты устроили Месси безумный прием в Париже: Лео отблагодарил надписью на футболке (видео)

Фанаты устроили Месси безумный прием в Париже: Лео отблагодарил надписью на футболке (видео)

Вскоре аргентинец станет игроком ПСЖ.

Болельщики ПСЖ грандиозно встретили бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси в столице Франции. Аргентинский нападающий прибыл, чтобы завершить свой переход в стан парижан.

В аэропорту Париж-Ле-Бурже футболиста встретили сотни болельщиков. Они устроили Лео громкие овации и выкрикивали его фамилию.

Associated Press

MESSI OWNS THE STREETS OF PARIS. pic.twitter.com/TTf0trJUeV — Galu (@PSGalu) August 10, 2021

34-летний форвард помахал фанатам рукой, стоя у открытого окна в футболке с надписью "Это Париж".

Associated Press

Презентация Месси в роли игрока ПСЖ запланирована на 11 августа на стадионе "Парк де Пренс".

Ранее сообщалось, что Месси подпишет соглашение с парижанами на два года с возможностью продления еще на год. В столице Франции 34-летний аргентинец будет зарабатывать 35 миллионов евро в год плюс бонусы.

30 июня 2021 года истек срок действия контракта Месси с "Барселоной". Каталонский клуб не смог подписать новый контракт с Лео из-за финансовых правил Ла Лиги. На прощальной пресс-конференции Месси расплакался.

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступал с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

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Ранее ТСН Проспорт сообщал, что для презентации Месси парижский клуб уже арендовал Эйфелеву башню.

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