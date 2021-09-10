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Фанаты "Вест Хэма" жестко затроллили Ярмоленко за очередную травму

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Фанаты "Вест Хэма" жестко затроллили Ярмоленко за очередную травму

Повреждение футболист получил в игре за национальную команду.

Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмировался в товарищеском матче за сборную Украины с Чехией. Повреждение 31-летнему игроку "сине-желтых" нанес Алекс Крал, который в последний день трансферного окна перешел в стан "молотобойцев".

Новость вызвала бурное обсуждение среди фанатов "Вест Хэма", которые принялись троллить Андрея, припомнив ему предыдущие травмы. Вот что они писали.

"Когда Ярмоленко не был травмирован".

"Прямой заказ от Мойеса… Это мгновенно делает Крала легендой "Вест Хэма".

"Болельщики "Вест Хэма" в восторге".

"Крал восстанавливает порядок в "Вест Хэме".

"Крал мгновенно стал легендой "Вест Хэма".

  • Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года. Всего с того времени за "молотобойцев" украинец сыграл 57 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.
  • В новом сезоне Андрей принял участие в 3 матчах за свой клуб, проведя на поле в общей сложности 4 минуты.
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