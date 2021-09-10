Фанаты "Вест Хэма" жестко затроллили Ярмоленко за очередную травму

Повреждение футболист получил в игре за национальную команду.

Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмировался в товарищеском матче за сборную Украины с Чехией. Повреждение 31-летнему игроку "сине-желтых" нанес Алекс Крал, который в последний день трансферного окна перешел в стан "молотобойцев".

Новость вызвала бурное обсуждение среди фанатов "Вест Хэма", которые принялись троллить Андрея, припомнив ему предыдущие травмы. Вот что они писали.

"Когда Ярмоленко не был травмирован".

When is Yarmolenko not injured tho — George Woods (@georgewoods42) September 8, 2021

"Прямой заказ от Мойеса… Это мгновенно делает Крала легендой "Вест Хэма".

Direct order from Moyes… This makes Kral an instant West Ham legend ⚒ — NewhamPele10 (@NPele10) September 8, 2021

"Болельщики "Вест Хэма" в восторге".

West Ham fans are buzzing — Sam (@samdixon__) September 8, 2021

"Крал восстанавливает порядок в "Вест Хэме".

@_CarltonCole9 Kral restoring order at West Ham — Guy (@hammer_gp) September 8, 2021

"Крал мгновенно стал легендой "Вест Хэма".

Kral become West Ham legend instantly — Surman Andrew #GSBOUT (@andrew_surman) September 9, 2021

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года. Всего с того времени за "молотобойцев" украинец сыграл 57 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

В новом сезоне Андрей принял участие в 3 матчах за свой клуб, проведя на поле в общей сложности 4 минуты.

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