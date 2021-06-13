Фанаты выбрали мисс сборной Украины на Евро-2020: итоги голосования

Победу в опросе одержала жена одного из лидеров команды.

Перед стартом Евро-2020 ТСН Проспорт предложил читателям выбрать самую красивую избранницу игроков сборной Украины, которые сыграют на турнире.

Претенденток было 22, а больше всего голосов с огромным отрывом получила жена полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан (40% всех голосов).

Второе место в голосовании заняла супруга вингера венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова Анна (9%). Третьей стала вторая половинка защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика Карина (6%).

Победительница нашего голосования тайно женилась с Зинченко летом 2020 года в Британии. В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку