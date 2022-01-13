Фанаты "Ювентуса" пожелали смерти президенту своего клуба во время матча за Суперкубок Италии

Фанаты "Ювентуса" пожелали смерти президенту своего клуба во время матча за Суперкубок Италии

У босса "Старой синьоры" конфликт с болельщиками.

Ультрас "Ювентуса" в первом тайме матча за Суперкубок Италии с "Интером" вывесили баннер, адресованный президенту туринского клуба Андреа Аньелли.

На холсте, который принесли фанаты "бьянконери" на трибуны стадиона "Сан-Сиро", было написано "Agnelli muori" ("Аньелли умрет").

Фотографию баннера опубликовал итальянский журналист Мирко Николино в Twitter.

Imbarazzante striscione da parte di sedicenti tifosi bianconeri a San Siro: " #Agnelli muori" #InterJuventus pic.twitter.com/k7oMHL6Aqj — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) 12 января 2022

Отметим, что самого Аньелли на матче не было, поскольку он заразился коронавирусом.

Напомним, в 2019 году полиция арестовала 12 членов ультрас "Ювентуса" по подозрению в отмывании денег, насилии и вымогательстве в связи с продажей билетов. Расследование началось годом ранее и относилось к предполагаемому вмешательству мафии в продажу билетов ультрас.

"Ювентус" сотрудничал с властями во время расследования, а Аньелли признал, что фанаты оказывали давление на клуб. С этого времени некоторым группам ультрас запретили появляться на домашней арене "Ювентуса".

Поединок между "Интером" и "Ювентусом" завершился победой "нерадзурри" - 2:1 . Решающий гол на последней минуте экстра-тайма забил чилийский нападающий Алексис Санчес.

. Решающий гол на последней минуте экстра-тайма забил чилийский нападающий Для главного тренера "Интера" Симоне Индзаги этот трофей стал первым во главе миланского клуба.

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