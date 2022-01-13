Фанаты "Ювентуса" пожелали смерти президенту своего клуба во время матча за Суперкубок Италии

У босса "Старой синьоры" конфликт с болельщиками.
Ультрас "Ювентуса" в первом тайме матча за Суперкубок Италии с "Интером" вывесили баннер, адресованный президенту туринского клуба Андреа Аньелли.
На холсте, который принесли фанаты "бьянконери" на трибуны стадиона "Сан-Сиро", было написано "Agnelli muori" ("Аньелли умрет").
Фотографию баннера опубликовал итальянский журналист Мирко Николино в Twitter.
Imbarazzante striscione da parte di sedicenti tifosi bianconeri a San Siro: " #Agnelli muori" #InterJuventus pic.twitter.com/k7oMHL6Aqj— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) 12 января 2022
Отметим, что самого Аньелли на матче не было, поскольку он заразился коронавирусом.
Напомним, в 2019 году полиция арестовала 12 членов ультрас "Ювентуса" по подозрению в отмывании денег, насилии и вымогательстве в связи с продажей билетов. Расследование началось годом ранее и относилось к предполагаемому вмешательству мафии в продажу билетов ультрас.
"Ювентус" сотрудничал с властями во время расследования, а Аньелли признал, что фанаты оказывали давление на клуб. С этого времени некоторым группам ультрас запретили появляться на домашней арене "Ювентуса".
- Поединок между "Интером" и "Ювентусом" завершился победой "нерадзурри" - 2:1. Решающий гол на последней минуте экстра-тайма забил чилийский нападающий Алексис Санчес.
- Для главного тренера "Интера" Симоне Индзаги этот трофей стал первым во главе миланского клуба.
Читайте также:
Милан - Дженоа: где смотреть и какие ставки букмекеров на принципиальный матч Шевченко в Кубке Италии
"Челси" не пустил "Тоттенхэм" в финал Кубка Англии
В шаге от финала: "Реал" выбил "Барселону" из Суперкубка Испании