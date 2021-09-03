Фанаты забросали игроков сборной Англии стаканами во время матча отбора ЧМ-2022: те курьезно ответили

Фанаты забросали игроков сборной Англии стаканами во время матча отбора ЧМ-2022: те курьезно ответили

Деклан Райс и Джек Грилиш остроумно отреагировали на провокацию с трибун.

Забавный случай произошел во время матча 4-го тура отбора Чемпионата мира-2022 между сборными Венгрии и Англии.

На 55-й минуте встречи нападающий "Трех львов" Рахим Стерлинг открыл счет, отличившись в воротах соперников. Венгерские болельщики не сдержали своего разочарования и забросали поле стаканами из-под напитков.

Родоначальники футбола с юмором отнеслись к этой атаке. Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс поднял стакан с газона и отпил из него.

Declan Rice showing Hungary fans what he thinks of their reaction to Raheem Sterling's goal #HUNENG pic.twitter.com/KDccFkHqTu — MailOnline Sport (@MailSport) September 2, 2021

Затем это увидели его партнеры по команде. Жест сразу же повторил звездный новичок "Манчестер Сити" Джек Грилиш. Футболисты английской сборной демонстративно пили из брошенных в них стаканов, чем еще больше разозлили венгерских фанатов.

Матч в Будапеште завершился разгромной победой команды Гарета Саутгейта со счетом 4:0. Один из голов в ворота венгров забил именно Райс.

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После 4 сыгранных туров англичане с 12 баллами возглавляют группу I, опережая Польшу и Венгрию на 5 очков.

В следующем поединке финалисты Евро-2020 5 сентября примут Андорру, венгры в тот же день сыграют против Албании.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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