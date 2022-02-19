Фантастическая бисиклета: команда Реброва продолжает феерить в чемпионате ОАЭ (видео)

"Аль-Айн" одержал очередную победу в первенстве страны.

В рамках 16-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" уверенно победил "Бани Яс" – 2:0 .

Первый тайм был безголевым, но после перерыва подопечные Сергея Реброва забили трижды. Второе по порядку взятие ворот отменили после просмотра VAR через офсайд.

Этому моменту предшествовал шедевр. Голкипер команды "Бани Яс" парировал выстрел, мяч улетел в Рахим и тот элегантно забросил в район 11-метровой отметки. Гуанка отлично поймал сферу, пробив в падении через себя.

В турнирной таблице чемпионата "Аль-Айна" идет на первом месте. Ближайшего преследователя, которым является Аль-Вахду, команда украинца опережает на шесть баллов.

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