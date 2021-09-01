"Фантастическая красота": украинская теннисистка очаровала фанатов своим неожиданным образом

Спортсменка получила массу ярких комплиментов в свой адрес.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская удивила поклонников своим неожиданным образом.

21-летняя киевлянка опубликовала в Instagram кадр, на котором она появилась в шикарном вечернем платье черного цвета и с ракеткой в руках.

instagram.com/dayana_yastremskay

Поклонники восторженно отреагировали на образ Даяны и засыпали ее комплиментами. "Выглядишь потрясающе", "Вот это да", "Ты без проблем могла бы быть моделью", "Лучшая", "Фантастическая красота", "Вау. Тебе очень идет этот образ. Нереально красивая", "Топ", "Очаровательная красотка", "Потрясающе", - писали они.

В рейтинге лучших теннисисток планеты Ястремская занимает 51-е место. Это второй результат среди украинок.

В январе 2021 года Даяну отстранили от соревнований из-за обнаруженного в ее организме допинга.

из-за обнаруженного в ее организме допинга. Спустя полгода с украинки сняли обвинения в употреблении запрещенных препаратов.

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