"Фантастическая красота": украинская теннисистка очаровала фанатов своим неожиданным образом

Спортсменка получила массу ярких комплиментов в свой адрес.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская удивила поклонников своим неожиданным образом.
21-летняя киевлянка опубликовала в Instagram кадр, на котором она появилась в шикарном вечернем платье черного цвета и с ракеткой в руках.
Поклонники восторженно отреагировали на образ Даяны и засыпали ее комплиментами. "Выглядишь потрясающе", "Вот это да", "Ты без проблем могла бы быть моделью", "Лучшая", "Фантастическая красота", "Вау. Тебе очень идет этот образ. Нереально красивая", "Топ", "Очаровательная красотка", "Потрясающе", - писали они.
- В рейтинге лучших теннисисток планеты Ястремская занимает 51-е место. Это второй результат среди украинок.
- В январе 2021 года Даяну отстранили от соревнований из-за обнаруженного в ее организме допинга.
- Спустя полгода с украинки сняли обвинения в употреблении запрещенных препаратов.