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Фантастическая победа: "Шахтер" в серии пенальти вырвал у "Ренна" путевку в 1/8 финала Лиги Европы

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Фантастическая победа: "Шахтер" в серии пенальти вырвал у "Ренна" путевку в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Associated Press

"Горняки" продолжат представлять Украину в текущем еврокубковом сезоне.

Донецкий "Шахтер" проиграл французскому "Ренну" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но вышел в 1/8 финала по итогам серии пенальти.

В середине первого тайма "горняки" забили гол, но рефери отменил его после просмотра видеоповтора. На 22-й минуте после подачи с углового Артем Бондаренко выполнил сброс во вратарскую, где Лассина Траоре протолкнул мяч в ворота. Однако, как выяснилось, Бондаренко во время передачи сыграл рукой.

На старте второй половины встречи "Ренн" вышел вперед. На 52-й минуте Карл Токо Экамби с близкого расстояния вколотил мяч под перекладину после передачи от Амина Гуири.

Таким образом, основное время поединка завершилось минимальной победой "Ренна". Поскольку в первом матче между командами дончане одержали победу со счетом 2:1, то противостояние перешло в экстра-таймы.

Во втором экстра-тайме французский коллектив снова забил. На 106-й минуте вышедший на замену Ибрагим Салах отправил мяч в пустые ворота после передачи Жереми Доку, который убежал от Николая Матвиенко.

Однако на 119-й минуте полузащитник "Ренна" Жануэль Белосян срезал мяч в свои ворота после навеса Невена Джурасека с левого фланга. Счет по сумме двух встреч стал 3:3.

Так что судьба двухматчевого противостояния разрешилась в серии пенальти, где крепче оказались нервы у "горняков" – 4:5. Главным ее героем стал вратарь дончан Анатолий Трубин, который выполнил три сейва после ударов игроков "Ренна".

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Дата публикации
Просмотры
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