Фантастическая победа: Украина обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023 (видео)

Команда Руслана Ротаня также завоевала путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Молодежная сборная Украины (U-21) победила команду Франции в рамках 1/4 финала финального турнира Евро-2023. Поединок в румынском городе Клуж-Напока на "Клуж Арене" завершился со счетом 1:3 .

В этой встрече украинцы пропустили первыми. На 19-й минуте нападающий "Лиона" Райан Шерки из пределов штрафной расстрелял ворота Анатолия Трубина после передачи с правого фланга, которую отдал его одноклубник Брэдли Баркола.

"Сине-желтые" отыгрались на 32-й минуте. Пенальти для сборной Украины заработал Михаил Мудрик, для которого этот матч стал дебютным на турнире. А Георгий Судаков ударом с 11-метровой отметки уверенно развел мяч и вратаря по углам.

В конце первого тайма подопечные Руслана Ротаня вышли вперед. Мудрик роскошным пасом из глубины поля нашел Судакова, а тот обошел голкипера французов и закатил мяч в сетку. Таким образом, Судаков оформил дубль.

После перерыва французы больше атаковали, но украинцы не только сумели не пропустить, но и забили третий мяч. На 86-й минуте Артем Бондаренко получил передачу Александра Назаренко и с острого угла перебросил мяч над вратарем.

Обзор матча

В полуфинале сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке обыграла Швейцарию (2:1) по итогам экстра-таймов.

Наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Благодаря выходу в полуфинал Евро-2023 сборная Украины также завоевала путевку на Олимпийские игры 2024 года. Наша футбольная команда впервые в истории пробилась на Олимпиаду.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии.

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